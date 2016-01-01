Три богатыря решили посоревноваться: кто поднимет самый тяжелый камень. Илья Муромец поднял камень массой в 3 раза большей, чем Алеша Попович, который поднял камень на 466 кг легче, чем Добрыня Никитич. Сколько кг смог поднять ...

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Три богатыря решили посоревноваться: кто поднимет самый тяжелый камень. Илья Муромец поднял камень массой в 3 раза большей, чем Алеша Попович, который поднял камень на 466 кг легче, чем Добрыня Никитич. Сколько кг смог поднять каждый богатырь, если три камня вместе весили 2016 кг?

Автор: Гость