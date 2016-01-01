Три богатыря решили посоревноваться: кто поднимет самый тяжелый камень. Илья Муромец поднял камень массой в 3 раза большей, чем Алеша Попович, который поднял камень на 466 кг легче, чем Добрыня Никитич. Сколько кг смог поднять ...
Математика
Три богатыря решили посоревноваться: кто поднимет самый тяжелый камень. Илья Муромец поднял камень массой в 3 раза большей, чем Алеша Попович, который поднял камень на 466 кг легче, чем Добрыня Никитич. Сколько кг смог поднять каждый богатырь, если три камня вместе весили 2016 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрыня - x Алеша x-466 Илья 3*(x-466) 2016=x+x-466+3x-1398 5x=3880 x=776-Добрыня Алеша= 776-466=310 Илья=3*310=930 Проверка 776+310+930=2016
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