Зачем нам нужен календарь срочно!!)

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Зачем нам нужен календарь срочно!!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Календарь нам очень нужен - он помощник. Чтобы не спутать выходной с рабочим и рабочий с выходным)
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