Кто такой смурфик? и в каком мультфильме он снимаеться

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Кто такой смурфик? и в каком мультфильме он снимаеться
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Гость:
Смурфик - синий человечек. Мультик Смурфики
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