Какие предложения построены неверно? Исправьте эти предложения и запишите. 1) Подойдя к дому ,нас настиг сильный ливень. 2)В зоопарке мы видели весело перелетающих с ветки на ветку различных птиц, обезьян, белок, львов и други...
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Какие предложения построены неверно? Исправьте эти предложения и запишите. 1) Подойдя к дому ,нас настиг сильный ливень. 2)В зоопарке мы видели весело перелетающих с ветки на ветку различных птиц, обезьян, белок, львов и других хищников. 3)Рыбаки возвращались домой с богатым уловом. Они поймали семь окуней, пять карасиков, четыре плотвички, маленького щенка разных других рыбок помельче.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Когда мы подходили к дому, нас настиг сильный ливень. 2. В зоопарке мы видели весело перелетающих с ветки на ветку птиц, а так же разных животных: обезьян, белок, львов. 3.Рыбаки возвращались домой с богатым уловом. Они поймали семь окуней, пять карасиков, четыре плотвички и разных других рыбок помельче.
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