Какие предложения построены неверно? Исправьте эти предложения и запишите. 1) Подойдя к дому ,нас настиг сильный ливень. 2)В зоопарке мы видели весело перелетающих с ветки на ветку различных птиц, обезьян, белок, львов и други...

Гость: Гость:

1. Когда мы подходили к дому, нас настиг сильный ливень. 2. В зоопарке мы видели весело перелетающих с ветки на ветку птиц, а так же разных животных: обезьян, белок, львов. 3.Рыбаки возвращались домой с богатым уловом. Они поймали семь окуней, пять карасиков, четыре плотвички и разных других рыбок помельче.