Подпиши что рассматривподпиши что рассматривали ученики под микроскопомали ученики под микроскопом
Окружающий мир
Подпиши что рассматривподпиши что рассматривали ученики под микроскопомали ученики под микроскопом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ученики рассматривали например:кожицу лука,лист березы,корень осины,лепесток цветка и т.д.
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