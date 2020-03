Прочитай диалог и выбери правильный ответ.1. Ann:Hello,Tim! Tim:1)Hi!2)Fine!3)Thanks! 2.Ann:Nice to meet you! Tim:1)Do you?2)OK3)Nice to meet you,too 3.Ann:How are you? Tim:1)How are you?2)I'm fine,thanks.3)Yes,l do. 4.Ann:What...

Английский язык

Прочитай диалог и выбери правильный ответ.1. Ann:Hello,Tim! Tim:1)Hi!2)Fine!3)Thanks! 2.Ann:Nice to meet you! Tim:1)Do you?2)OK3)Nice to meet you,too 3.Ann:How are you? Tim:1)How are you?2)I'm fine,thanks.3)Yes,l do. 4.Ann:What do you want to be,Tim?Tim:1)It's a toy plane.2)What a good idea!3)I want to be a pilot. 5.Ann:And l want to be a teacher.Tim:1)Great!2)What's he?3)Have a nice time.

