Как грамотно писать: фермерная или ферменная конструкция? А может быть-фермовая?

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Как грамотно писать: фермерная или ферменная конструкция? А может быть-фермовая?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ферменная конструкция.
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