Длина каждой стороны восьмиугольника равна одному дециметра 5 сантиметров Вычисли периметр этого многоугольника и выразите его в дициметрах

Математика
Длина каждой стороны восьмиугольника равна одному дециметра 5 сантиметров Вычисли периметр этого многоугольника и выразите его в дициметрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм и 5см=15см. 8 граней, поэтому 8*15см=120см=12дм Ответ: 12дм
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