Длина каждой стороны восьмиугольника равна одному дециметра 5 сантиметров Вычисли периметр этого многоугольника и выразите его в дициметрах

Математика

Длина каждой стороны восьмиугольника равна одному дециметра 5 сантиметров Вычисли периметр этого многоугольника и выразите его в дициметрах

Автор: Гость