Выразите Х из равенства (АХ+7):В=5

Алгебра
Выразите Х из равенства (АХ+7):В=5
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Гость:
(АХ+7):В=5 АХ+7=5B АХ=5B-7 Х=(5B-7)/ А

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