Выразите Х из равенства (АХ+7):В=5
Алгебра
Выразите Х из равенства (АХ+7):В=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(АХ+7):В=5 АХ+7=5B АХ=5B-7 Х=(5B-7)/ А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите сочинение В чем сходство и различие характеров кирила Троекурова и Андр??я Дубровского 120-150 слов срочно плиз!!!
Математика
Один-станок автомат производит 12 деталей в минуту, а другой 15 таких же деталей.ско??ько всего деталей будет изготовлено за 20 минут работы первог...
Математика
5. Турист прошел 10 км со скоростью 5 км/ч и проехал на велосипеде 60 км со скоростью 20 км/ч. Найти среднюю скорость его передвижения.