Какое из соеденений - чилийская селитра (NaNO3) или индийская селитра (KNO3) богаче азотом??
Химия
Какое из соеденений - чилийская селитра (NaNO3) или индийская селитра (KNO3) богаче азотом??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рассчитаем количество азота в чилийской селитре, возьмем навески по 100 грамм.Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3*Ar(O)= 85г/мольn(NaNO3)= m(NaNO3)/Mr(NaNO3)= 100/85=1,17 моль.Из формулы видно что 1 моль чилийской селитры содержит один моль азота то есть в данном веществе 1,17 моль азота.рассчитаем количество азота в индийской селитре, возьмем навески по 100 грамм.Mr(КNO3)=Ar(К)+Ar(N)+3*Ar(O)= 101г/мольn(КNO3)= m(КNO3)/Mr(КNO3)= 100/101=0,99 моль.Из формулы видно что 1 моль индийской селитры содержит один моль азота, то есть в данном веществе 0,99 моль азота.Следовательно азотом богаче чилийская селитра.
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