Поставь вопросы, запиши их в скобках. Норка (...) вылезла из норки (...) И пошла к зна??омой норке (...). В норку норкину (...) вошла, Норку (...) в норке (...) не нашла.
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Поставь вопросы, запиши их в скобках. Норка (...) вылезла из норки (...) И пошла к зна??омой норке (...). В норку норкину (...) вошла, Норку (...) в норке (...) не нашла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто, откуда К кому В чью Кого, где
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