Поставь вопросы, запиши их в скобках. Норка (...) вылезла из норки (...) И пошла к зна??омой норке (...). В норку норкину (...) вошла, Норку (...) в норке (...) не нашла.

Русский язык

Поставь вопросы, запиши их в скобках. Норка (...) вылезла из норки (...) И пошла к зна??омой норке (...). В норку норкину (...) вошла, Норку (...) в норке (...) не нашла.

Автор: Гость