ВЫПОЛНИТЕ ЧЕРТЕЖ И УКАЖИТЕ!! Найдите углы прямоугольной трапеции,если один из её углов равен 20 градусам. ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ НУЖНО

Геометрия
ВЫПОЛНИТЕ ЧЕРТЕЖ И УКАЖИТЕ!! Найдите углы прямоугольной трапеции,если один из её углов равен 20 градусам. ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ НУЖНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма всех углов равна 360. У прямоугольной трапеции два угла по 90 градусов. Следовательно: 90+90+20+Х=360 200+Х=360 Х=160
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