ВЫПОЛНИТЕ ЧЕРТЕЖ И УКАЖИТЕ!! Найдите углы прямоугольной трапеции,если один из её углов равен 20 градусам. ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ НУЖНО

Геометрия

ВЫПОЛНИТЕ ЧЕРТЕЖ И УКАЖИТЕ!! Найдите углы прямоугольной трапеции,если один из её углов равен 20 градусам. ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ НУЖНО

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