Вставьте пропуски. Право. Если предложение о пересмотре положений глав 1,2 и 9 Конс??итуции Российской Федерации будет поддержано ... ... ... от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соотве...
Право
Вставьте пропуски. Право. Если предложение о пересмотре положений глав 1,2 и 9 Конс??итуции Российской Федерации будет поддержано ... ... ... от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с ... ... ... созывается... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть 2 статьи 135 Конституции РФ. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание.
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