Вставьте пропуски. Право. Если предложение о пересмотре положений глав 1,2 и 9 Конс??итуции Российской Федерации будет поддержано ... ... ... от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соотве...

Право

Вставьте пропуски. Право. Если предложение о пересмотре положений глав 1,2 и 9 Конс??итуции Российской Федерации будет поддержано ... ... ... от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с ... ... ... созывается... .

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