Какое число меньше? 0.28.... 0.6 0.55 0.5
Математика
Какое число меньше? 0.28.... 0.6 0.55 0.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.28 вот так вот!!!!!!!!!!
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