Отношение пугачева к:своим сподвижникам,Гриневу,Маше и др.

Гость: Гость:

1. к сподвижникам Пугачёв относился грубо, очень строго 2. к Гриневу: снисходительно, вежливо, по-доброму 3. к Маше: с уважением (т.к. она была, во-первых, красивой, а во-вторых - возлюбленной Гринева)