Отношение пугачева к:своим сподвижникам,Гриневу,Маше и др.

Литература
Отношение пугачева к:своим сподвижникам,Гриневу,Маше и др.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. к сподвижникам Пугачёв относился грубо, очень строго 2. к Гриневу: снисходительно, вежливо, по-доброму 3. к Маше: с уважением (т.к. она была, во-первых, красивой, а во-вторых - возлюбленной Гринева)
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