Почему в слове съёмки пишится ъ
Русский язык
Почему в слове съёмки пишится ъ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделительный твердый знак (Ъ) пишется перед буквами Е,Ё,Ю,Я: 1) После приставки, оканчивающейся на согласную. Например: въезд, подъезд, съемка. 2) в сложных словах, первую часть которых образуют числительные двух, трёх, четырёх. Например: двухъярусный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста трамвай прошёл 100 метров со скоростью 5 метров в секунду а сл??дующие 600 метров со скоростью 10 метров в сенкунду определит...