Почему в слове съёмки пишится ъ

Гость: Гость:

Разделительный твердый знак (Ъ) пишется перед буквами Е,Ё,Ю,Я: 1) После приставки, оканчивающейся на согласную. Например: въезд, подъезд, съемка. 2) в сложных словах, первую часть которых образуют числительные двух, трёх, четырёх. Например: двухъярусный