Почему в слове съёмки пишится ъ

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Почему в слове съёмки пишится ъ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделительный твердый знак (Ъ) пишется перед буквами Е,Ё,Ю,Я: 1) После приставки, оканчивающейся на согласную. Например: въезд, подъезд, съемка.  2) в сложных словах, первую часть которых образуют числительные двух, трёх, четырёх.  Например: двухъярусный
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