Тетрадь в клетку стоит -р, альбом на -р, дороже, чем тетрадь, а ручка на -р, дешевле чем альбом

Математика

Тетрадь в клетку стоит -р, альбом на -р, дороже, чем тетрадь, а ручка на -р, дешевле чем альбом

Автор: Гость