Тетрадь в клетку стоит -р, альбом на -р, дороже, чем тетрадь, а ручка на -р, дешевле чем альбом
Математика
Тетрадь в клетку стоит -р, альбом на -р, дороже, чем тетрадь, а ручка на -р, дешевле чем альбом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тетрадь в клетку стоит 30руб, альбом на 20 руб дороже, чем тетрадь, а ручка дешевле чем альбом на 10 руб. 1)30+20=50(руб) - Стоит альбом 2)50-10=40(руб) - стоит ручка. Ответ: ручка стоит 40 рублей.
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