Координата точки изменяется со временем по закону х=(3t^2+2t+1) м. Найти перемещение точки за вторую секунду движения.

Физика

Координата точки изменяется со временем по закону х=(3t^2+2t+1) м. Найти перемещение точки за вторую секунду движения.

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