Координата точки изменяется со временем по закону х=(3t^2+2t+1) м. Найти перемещение точки за вторую секунду движения.
Физика
Координата точки изменяется со временем по закону х=(3t^2+2t+1) м. Найти перемещение точки за вторую секунду движения.
Ответ(ы):
Гость:
S=x-xo x(2)=(3*2∧2+2*2+1)=17 м x0=1 S=17-1=16 м
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