Напишите мини-сочинение на тему : Стиль-эпоха или Стиль-это человек.

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Стиль-эпоха или стиль - это человек Человек,эпоха и стиль - крепко связанные понятия,анализируя их - мы приходим к единому - образу жизни людей,составлявших эпоху,т.е. к обществу,вырезанному поколению из поколений. Например,была эпоха золотого и серебряного веков.В золотом веке жил А.С.Пушкин - солнце русской поэзии,затем Лермонтов - его преемник. Там же были Гоголь,Тургенев,Толстой.Весело им было вместе!У них была одна цель - понравиться читателю.Тогда была мода писать.Страстная мода.Лучшие поэты и писатели становились замечаемыми.Было интересно жить.Преемник золотого века - серебряный.Там творил,например,А.П.Чехов.А сколько гениального и лучшего он подарил человеку!По мере приближения к концу 20 века в странах прошла огромная индустрия.Умные поколения сменились информационными,программно обеспеченными.Так на смену старой эпохе приходила новоя. Люди 21 века - люди инноваций,переворотов в науках.Это - наша эпоха,и мы должны ею гордиться. Сочинение в оригинале,писалось мной:) Удачи!Надеюсь,понравится..