Помогите пожалуйста номер 504 (а, б) номер 507(а,б)
Алгебра
Помогите пожалуйста номер 504 (а, б) номер 507(а,б)
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