Пример сложноподчененного предложение с придаточным изъямнительным
Русский язык
Пример сложноподчененного предложение с придаточным изъямнительным
Ответ(ы):
Гость:
Недаром говорится, что яблочко от яблоньки недалеко падает.
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