Из двух пунктов,расстояние между которыми 7км 500м, одновременно в одном напровление вышел пешеход со скоростью 6км/ч

Гость: Гость:

1) 15 мин = 14 часа 6 км=6000 м 6000*14=1500(м)= 1км 500 м прошел пешеход за 15 мин 2) 7км 500 м =7500 м 7500+1500=9000 м=9 км автобус проехал за 15 мин 3) 9*4=36 кмч -скорость автобуса