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3/8+3/20 зарание спасибо
Математика
3/8+3/20 зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3/8 + 3/20 = 15/40 + 6/40 = 21/40
Спасибо
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