6 учеников выстроились парами,сколько пар
Математика
6 учеников выстроились парами,сколько пар
Ответ(ы):
Гость:
6:2=3 пары учебников
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