6 учеников выстроились парами,сколько пар

Математика
6 учеников выстроились парами,сколько пар
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Ответ(ы):
Гость:
6:2=3 пары учебников
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