Построили два дама. В одном доме 16 этажей,в другом 22. На каждом этаже каждого дома одно и то же число квартир. Сколько квартир в каждом доме, если во втором доме на 24 квартиры больше,чем в первом?

Математика
Построили два дама. В одном доме 16 этажей,в другом 22. На каждом этаже каждого дома одно и то же число квартир. Сколько квартир в каждом доме, если во втором доме на 24 квартиры больше,чем в первом?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 квартиры на каждом этаже, в одном 16 этажнем доме 64 квартиры, а в 22 этажнем доме 88 квартир
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