Построили два дама. В одном доме 16 этажей,в другом 22. На каждом этаже каждого дома одно и то же число квартир. Сколько квартир в каждом доме, если во втором доме на 24 квартиры больше,чем в первом?

Математика

Построили два дама. В одном доме 16 этажей,в другом 22. На каждом этаже каждого дома одно и то же число квартир. Сколько квартир в каждом доме, если во втором доме на 24 квартиры больше,чем в первом?

Автор: Гость