Даны вещества ZnS H2S SO2 Zn(OH)2 P2O5 H3PO4 NaBr Fe(OH)2 какие из них окисды основания и кислоты +названия
Химия
Даны вещества ZnS H2S SO2 Zn(OH)2 P2O5 H3PO4 NaBr Fe(OH)2 какие из них окисды основания и кислоты +названия
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