Даны вещества ZnS H2S SO2 Zn(OH)2 P2O5 H3PO4 NaBr Fe(OH)2 какие из них окисды основания и кислоты +названия

Химия
Даны вещества ZnS H2S SO2 Zn(OH)2 P2O5 H3PO4 NaBr Fe(OH)2 какие из них окисды основания и кислоты +названия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первый мастер изготавливает юрту за 20 дней , второй- за 12 дней , а третьий - за 15 дней. За сколько дней три мастера изготовят юрту при совместно...
Ответить
Литература
Стих К.Д.Бальмонта "камыши" Как можно сказать по другому? Умерающий лик-здесь.............
Ответить
История
Первая Российская революция началась 9 января 1905 года с выступления рабочих Санкт-петербургских предприятий под руководством 1)в.ульянова 2...
Ответить
Английский язык
Какое прошедшое время у этих слов:decide,to think,be,find,choose,play,want,help,start,have got,feel.
Ответить
Математика
В швейной мастерской было 14 кусков ткани по 30 м в каждом на пошив изделий израсход??вали 280 м 45 см материи сколько метров ткани осталось
Ответить