Первая Российская революция началась 9 января 1905 года с выступления рабочих Санкт-петербургских предприятий под руководством 1)в.ульянова 2)г.гапона 3)г.плеханова 4)с.зубатова

История

Первая Российская революция началась 9 января 1905 года с выступления рабочих Санкт-петербургских предприятий под руководством 1)в.ульянова 2)г.гапона 3)г.плеханова 4)с.зубатова

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