В каком ряду все глаголы 1 спряжения? 1) хлещет, закачались 2) бегают, ударил 3) сверкают, закружились 4) дышать, упали СРОЧНО !ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Русский язык

В каком ряду все глаголы 1 спряжения? 1) хлещет, закачались 2) бегают, ударил 3) сверкают, закружились 4) дышать, упали СРОЧНО !ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Автор: Гость