В каком ряду все глаголы 1 спряжения? 1) хлещет, закачались 2) бегают, ударил 3) сверкают, закружились 4) дышать, упали СРОЧНО !ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
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В каком ряду все глаголы 1 спряжения? 1) хлещет, закачались 2) бегают, ударил 3) сверкают, закружились 4) дышать, упали СРОЧНО !ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
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