ПРЕОБРАЗУЙТЕ ТЕКСТ О ПРОИСХОЖЕНИИ СЛОВА "БУТЕРБРОД", В КРАТКУЮ СЛОВАРНУЮ СТАТЬЮ.

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ПРЕОБРАЗУЙТЕ ТЕКСТ О ПРОИСХОЖЕНИИ СЛОВА "БУТЕРБРОД", В КРАТКУЮ СЛОВАРНУЮ СТАТЬЮ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бутерброд пришёл в русский язык из немецкого(бутер-масло,брод-хлеб)получается что бутерброд это просто хлеб с маслом. по английски это будет звучать как баттеброд
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