ПРЕОБРАЗУЙТЕ ТЕКСТ О ПРОИСХОЖЕНИИ СЛОВА "БУТЕРБРОД", В КРАТКУЮ СЛОВАРНУЮ СТАТЬЮ.
Русский язык
ПРЕОБРАЗУЙТЕ ТЕКСТ О ПРОИСХОЖЕНИИ СЛОВА "БУТЕРБРОД", В КРАТКУЮ СЛОВАРНУЮ СТАТЬЮ.
Ответ(ы):
Гость:
Бутерброд пришёл в русский язык из немецкого(бутер-масло,брод-хлеб)получается что бутерброд это просто хлеб с маслом. по английски это будет звучать как баттеброд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Даны вещества ZnS H2S SO2 Zn(OH)2 P2O5 H3PO4 NaBr Fe(OH)2 какие из них окисды основания и кислоты +названия
Математика
Первый мастер изготавливает юрту за 20 дней , второй- за 12 дней , а третьий - за 15 дней. За сколько дней три мастера изготовят юрту при совместно...
Литература