Помогите написать сообщение о бактерии 3 класс

Гость: Гость:

)Бактерии – простейшие организмы, существующие на нашей планете около 3,5 млрд. лет. Попадая в благоприятную среду, они способны воспроизводиться. В человеческом организме их размножение вызывает различные болезни. Проблема борьбы с бактериями в медицине состоит в том, что даже самые известные из них обладают большой приспособляемостью и способны к постоянным мутациям. Это доставляет трудности в выборе нужных антибиотиков для борьбы с инфекцией. Сами по себе бактерии не вызывали бы тревогу. Опасность для человеческого организма представляют вырабатываемые ими продукты жизнедеятельности – токсины. В основном токсины образуются в результате разложения бактерий. Каждая бактерия вырабатывает свои токсины, которые вызывают определенные инфекции. Численность токсинов и их ядовитость в отдельно взятой бактерии как правило не повторяются в другой. Если вирусам свойственно поражать определенные органы, то бактерии способны размножаться и поражать любые из них. Таким микробом является стрептококк. Но есть и микробы, которые находят для себя наилучшие условия. Например, дизентерийная палочка хорошо размножается в толстом кишечнике, пневмококк – в области дыхательных путей. Бактерии различаются между собой размерами, развитием, морфологией, условиями размножения и жизнедеятельности. По особенностям строения они могут иметь округлую форму - это бактерии кокки (стрептококк, менингококк, пневмококк). Бациллы – микробы удлиненной, цилиндрической формы (сибирская язва), спирохеты – удлиненные, спиралевидной формы (сифилис, тиф).