Какова роль крови в организме человека
Обществознание
Какова роль крови в организме человека
Ответ(ы):
Гость:
Это транспорт доставляющий кислород и питательные вещества к клеткам организма
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