Какое неравенство является неверным, если а и в-отрицательные числа, а с-положит.а ) а × в × с gt; 0, б ) а × в × ( - с ) gt; 0, в ) - а × ( - в ) × ( - с ) lt; 0, г ) - ( - а ) × ( - в ) × с lt; 0

Математика

Какое неравенство является неверным, если а и в-отрицательные числа, а с-положит.а ) а × в × с gt; 0, б ) а × в × ( - с ) gt; 0, в ) - а × ( - в ) × ( - с ) lt; 0, г ) - ( - а ) × ( - в ) × с lt; 0

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