Не выполняя построение , найдите координаты точек пересечения параболы у= х в квадрате + 4 и прямой х + у = 6
Алгебра
Не выполняя построение , найдите координаты точек пересечения параболы у= х в квадрате + 4 и прямой х + у = 6
Ответ(ы):
Гость:
у= х²+4 х+у= 6 у= -х+6 х²+4=-х+6 х²+4+х-6=0 х²+х-2=0 D= 1²-4*1*(-2)= 1+8=9 D>0, 2 корня х1= (-1+3)/2= 1 х2= (-1-3)/2= -2 Ответ: -2; 1
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