Не выполняя построение , найдите координаты точек пересечения параболы у= х в квадрате + 4 и прямой х + у = 6

Алгебра

Не выполняя построение , найдите координаты точек пересечения параболы у= х в квадрате + 4 и прямой х + у = 6

Автор: Гость