Помогите сделать звукобуквенный разбор слова речку?
Русский язык
Помогите сделать звукобуквенный разбор слова речку?
Ответ(ы):
Гость:
Речку [ реч`ку] 5 букв 5 звуков р солг,звон,сонорный, непарный е [э] гласный, ударный ч согл, глухой, непарный к согл,глухой, парный у гласный, безударный
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