Корень из 196, ответьте алё гараж

Математика
Корень из 196, ответьте алё гараж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14.............................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Начальная форма слова мирный
Ответить
Русский язык
Загадка Кланяется,кланяется придёт домой-растянется
Ответить
Русский язык
Как доказать что в слове нарисована пишется 1 буква Н
Ответить
Химия
Помогите расставить коэффициенты!
Ответить
История
НА ЯКІ НАРОДИ ВПЛИВАЛА ВІЗАНТІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
Ответить