Корень из x+2 * log2(4+x)=0

Алгебра
Корень из x+2 * log2(4+x)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.корень из x+2 * log2(4+x)=0 2. либо корень из x+2=0 либо log2(4+x)=0 3.1 корень из x+2=0 => х+2=0 => х=-2 3.2 log2(4+x)=0 => 4+х=2^0 => 4+х=1 => х=-3 ответ : либо -2 либо -3
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