Гость: Гость:

1.корень из x+2 * log2(4+x)=0 2. либо корень из x+2=0 либо log2(4+x)=0 3.1 корень из x+2=0 => х+2=0 => х=-2 3.2 log2(4+x)=0 => 4+х=2^0 => 4+х=1 => х=-3 ответ : либо -2 либо -3