Корень в слове "багатырскую"
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Корень в слове "багатырскую"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богатыр-корень в слове.
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