Какие религии преобладает в забайкальском крае и как?
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Какие религии преобладает в забайкальском крае и как?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ислам и индуизм..................
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