Максимальный балл – 67 1. Приведя ряд синонимов-прилагательных старый, давний, старинный, ветхий, древний, писатель Д.И. Фонвизин так объяснял смысловое различие между ними: «Старо то, что давно было ново; старинным называется...
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Максимальный балл – 67 1. Приведя ряд синонимов-прилагательных старый, давний, старинный, ветхий, древний, писатель Д.И. Фонвизин так объяснял смысловое различие между ними: «Старо то, что давно было ново; старинным называется то, что ведётся издавна. Давно то, чему много времени прошло. В настоящем употреблении ветхим называется то, что происходило в отдалённейших веках». Для иллюстрации этих значений синонимов Фонвизин приводит такие предложения: «Старый человек обыкновенно любит вспоминать давние происшествия и рассказывать о старинных обычаях; а если он скуп, то в сундуках его найдёшь много ветхого. Сих примеров столько ныне, сколько бывало и в древние времена». Придумайте и напишите своё(-и) предложение (предложения), которое (которые) бы иллюстрировало (-и) значение следующих синонимов: новый, свежий, ранний, последний.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый новый день нужно начинать с глотка свежего воздуха, которым одаривает нас раннее утро, и до последнего верить в завтрашний день. P.S. На ум пришло только это. Надеюсь,я Вам смогла помочь.
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