Найдите значение х. по данным рисунка
Математика
Найдите значение х. по данным рисунка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-96=84 58+98+84=240 360-240=120
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