В начале октября еще по-летнему пригревает солнце и в воздухе блестит паутина. Си??таксический разбор.

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В начале октября еще по-летнему пригревает солнце и в воздухе блестит паутина. Предложение повествовательное невосклицательное сложное СПП,имеющее общий член. Солнце подлежащее (сущ.)пригревает сказуемое (гл.) по-летнему обстоятельство (наречие) в начале октября обстоятельство (словосочетание). Паутина подлежащее( сущ.) блестит сказуемое(гл.) в воздухе обстоятельство( сущ. с предлогом). [0 = _ ]и [= _ ]. 0 общий член.