Пож. помогитеее 94 номер
Литература
Пож. помогитеее 94 номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влез,лавки,осмотрелся,(на)подставке,гибким,вильнул,складки,слизнул-двумя чертами подчеркнуть и наверху кружочек с двумя палочкамивнутри,которые расположенны горизонтально он-подчеркнуть одной чертой
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