Пож. помогитеее 94 номер

Литература
Пож. помогитеее 94 номер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влез,лавки,осмотрелся,(на)подставке,гибким,вильнул,складки,слизнул-двумя чертами подчеркнуть и наверху кружочек с двумя палочкамивнутри,которые расположенны горизонтально он-подчеркнуть одной чертой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кр геометрия даю 35б.
Ответить
Биология
Задать много вопросов по теме <<ткани растений и животных>>. (на вопросы мож??о не писать ответы)..
Ответить
Математика
Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места ??руговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когд...
Ответить
География
Какие крупные Какие города являются крупными центрами целлюлозно-бумажной промы??ленности
Ответить
Биология
Какой этап деления клеток следует обычно за телофазой?
Ответить