Пож. помогитеее 94 номер

Гость: Гость:

Влез,лавки,осмотрелся,(на)подставке,гибким,вильнул,складки,слизнул-двумя чертами подчеркнуть и наверху кружочек с двумя палочкамивнутри,которые расположенны горизонтально он-подчеркнуть одной чертой