Задать много вопросов по теме lt;lt;ткани растений и животныхgt;gt;. (на вопросы мож??о не писать ответы)..

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Назовите ткани растений Назовите ткани животных Каких тканей нет у растений, но есть у животных Каких тканей нет у животных, но есть у растений Сколько всего видов тканей У каких тканей много межклеточного вещества Какие функции выполняет механическая ткань Какие функции выполняет образовательная ткань (и тому подобные)