Какие крупные Какие города являются крупными центрами целлюлозно-бумажной промы??ленности
География
Какие крупные Какие города являются крупными центрами целлюлозно-бумажной промы??ленности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крупнейшие города в России это Правдинск(40%)Кондопога(30%) Соликамск(25%)
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