Помогите написать сочинение от 1 лица как ты побывал у земледельцев : что они делали прошу

Гость: Гость:

Я проснулся в 6 часов утра. Мне пора на работу. Надо кормить свою семью, вельмож и фараона. На кухне вкусно пахнет. Жена испекла лепёшки. Я позавтракал и пошёл на работу. Весь день я похал, сеял, рыхлил. Надеюсь сдобный будет урожай. Вот и вечер я пришел домой. Жена рассказала мне ужасную новость. Пока меня не было пришёл писец и забрал у нас всё всё. Как мы теперь будем жить? Ладно. Смиримся с проблемой. Делать нечего. Дом у меня маленький. Особо хвастаться не чем. Как зайдёшь сразу встречает тебя печь. Рядом с печью глиняная посуда. Ужин у нас бывает разный. Например сегодня посчастливилось нам поесть винограда. А ещё мы едим финики, инжир, лепешки и сухие луковицы. А по праздникам у нас на обед мясо, пиво и виноградное вино. У нас очень жарко одежды носим мало. Очень наша семья любит различные амулеты: бусы разные, фигурки вот у нас в доме стоит фигурка беса с безобразным лицом и кривыми ногами он защищает на от злых духов и несчастий.