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Чем являются в четырех уголке концы его диагоналей
Геометрия
Чем являются в четырех уголке концы его диагоналей
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Вершинами четерехугольника
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