Чем являются в четырех уголке концы его диагоналей

Геометрия
Чем являются в четырех уголке концы его диагоналей
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вершинами четерехугольника
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