Коробка конфет весит 0,6 кг а пачка печенья 0,25кг в бандероль можно упаковать не бол??е 2кг 1)Можно ли отправить в одной бандероли 3 коробки конфет ? 4 коробки конфет ? 8 пачек печенья ? 4 пачки печенья и 2 коробки конфет 2) ...

Математика

Коробка конфет весит 0,6 кг а пачка печенья 0,25кг в бандероль можно упаковать не бол??е 2кг 1)Можно ли отправить в одной бандероли 3 коробки конфет ? 4 коробки конфет ? 8 пачек печенья ? 4 пачки печенья и 2 коробки конфет 2) составьте другие наборы из конфет и печенья которые можно упаковать в одну бандероль

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