Коробка конфет весит 0,6 кг а пачка печенья 0,25кг в бандероль можно упаковать не бол??е 2кг 1)Можно ли отправить в одной бандероли 3 коробки конфет ? 4 коробки конфет ? 8 пачек печенья ? 4 пачки печенья и 2 коробки конфет 2) ...
Математика
Коробка конфет весит 0,6 кг а пачка печенья 0,25кг в бандероль можно упаковать не бол??е 2кг 1)Можно ли отправить в одной бандероли 3 коробки конфет ? 4 коробки конфет ? 8 пачек печенья ? 4 пачки печенья и 2 коробки конфет 2) составьте другие наборы из конфет и печенья которые можно упаковать в одну бандероль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коробка конфет 0,6 кг, пачка печенья 0,25. В бандероль не больше 2 кг. 1) Можно отправить 3 коробки конфет, 4 нельзя. 8 пачек печенья можно, 4 пачки печенья и 2 коробки конфет нельзя. 2) 5 пачек печенья и 1 коробка конфет, 2 пачки печенья и 3 коробки конфет, 3 пачки печенья и 2 коробки конфет.
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