Короче все вопросы на картинке

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Короче все вопросы на картинке
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Гость:
Камера плохая не чего не разбирешь
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Помагите плиз срочно!!!!
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