Сочинение 6 класс на тему : лечебные травы

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Когда наши предки знали травах, умели лечить ими различные болезни. От поколения к поколению они бережно передавали и обогащали этот неоценимый опыт. К сожалению, в силу разных обстоятельств многое из того векового опыта навсегда потеряно. Но благодаря целителям народная медицина и, в частности, фитотерапия сейчас успешно приходит на помощь больным. Мир целебных растений безграничен, а его возможности - неисчерпаемы. И особенно - растительного мира Украины, которую "Бог наградил или не самыми богатыми зелеными сокровищами" (Н. Зубицкая. Но входить в этот мир надо разумно и деликатно, не вредя себе и одновременно - зеленом другу. А поучиться этому можно у наших предков - они сквозь века передавали удивительные рецепты народной медицины. Какие же наиболее распространенные в Украине лекарственные растения? Остановимся лишь на нескольких из них. В Украине всегда ценили цветок василек, слагали о ней легенды, воспевали в песнях. Зачарованно присматривалась к этому растению и народная медицина, изучала ее лечебные свойства. Например, было замечено, что синие васильковые цветы приходят на помощь людям, у которых болеют глаза, возникает конъюнктивит. Настой из этого растения тамував зубная боль, помогал при простудах. Не только образцом красоты, но и замечательным врачом является калина. Она успокаивает нервную систему, лечит гипертонические обострения, атеросклероза, спазмы в сосудах. Сварные с медом плоды калины ели при кашле, охриплости. Калина - замечательный витаминный, общеукрепляющий и потогонное средство. Каждый из нас, наверное, пил от гриппа, ангины и других простудных заболеваний чай с малиной. ее настоями и отварами лечат неврозы, заболевания дыхательных органов. Чрезвычайно много интересного можно рассказать о целебных свойствах лекарственных растений, но для этого мир этот надо знать и уважать. Хотелось бы рассказать о растении, которое в народе называют лекарством от тридцати четырех недугов, - полынь обыкновенная. Уже от самого названия растения несется какой горький привкус, и всегда к слову "полынь" хочется добавить "горький", ибо в народных песнях и поверьях эти два слова неотделимы. Об горькую полынь, называемый вермутом или вдовьей травой, написано немало легенд. Латинское название этого растения - Артемизия. Считают, что она происходит от имени древнегреческой богини Артемиды. А по народному поверью, трава носит имя бедной девушки - красавицы Полин, которая отказалась стать женой жестокого богача ковыля. Спасаясь от преследователей, она попросила помощи в степи. Так среди зеленого степного разнотравья появился седой от горя, с горьким привкусом девичьих слез, но с приятным запахом кустик полыни ...% Знакомство людей с полынью произошло очень давно. Еще древниегиптяны знали о целебной силе этого растения. Символом горечи и печали называли полынь древние греческие врачи, приписывали ему чрезвычайные свойства. Верили: если путник привяжет пучок полыни в ноги, то не будет ощущать усталости, а если положит траву под голову - скорее заснет. Мореплаватели брали полынь с собой, чтобы избавиться морской болезни. В древней Руси полынь считали волшебной травой, способной уберечь от нечистой силы. Как оберег от колдовства, это растение была популярной во всех европейских народов. Надеюсь помог)