Что делать если в симс4 загорелся симс из другой семьи и не можешь и упровля и чтоб он выжил?

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Что делать если в симс4 загорелся симс из другой семьи и не можешь и упровля и чтоб он выжил?
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Автор: Гость
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Гость:
Переустанови игру........ .......
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